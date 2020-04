EN DIRECT - Coronavirus : plus de 1200 morts aux Etats-Unis, Trump prévient que le bilan sera "terrible"

COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE





Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et son homologue allemand Wolfgang Schäuble plaident pour "plus de solidarité et d'intégration financière" en Europe face à la crise du coronavirus, dans une tribune à paraître lundi dans les quotidiens Le Figaro et Frankfurter Allgemeine Zeitung.





"Cette crise inédite doit nous faire réfléchir à de nouvelles étapes pour plus de solidarité et d’intégration financière. Nous sommes convaincus que ce débat mérite d’être poursuivi et que nos parlements doivent y contribuer pour lever les malentendus et avancer ensemble", écrivent-ils.





Richard Ferrand (LREM) et Wolfgang Schäuble (CDU) soulignent aussi que "de premières actions rapides sont nécessaires en utilisant autant que possible les instruments qui sont à notre disposition pour répondre à l’urgence et donner un signal de solidarité".