EN DIRECT - Coronavirus : plus de 165.000 morts dans le monde

SANOFI PARTICIPE À LA SOLIDARITÉ NATIONALE





Le laboratoire français Sanofi a annoncé ce lundi qu'il allait investir la somme de 100 millions d'euros pour soutenir la solidarité nationale, en donnant des médicaments, en soutenant les hôpitaux et Ehpad, et en finançant des start-up spécialisées dans le dépistage du coronavirus. "Il est de notre responsabilité d'agir pour faire face à l'épidémie et d'apporter nos moyens et notre expertise à l'effort national, aux côtés des professionnels de santé et des personnels soignants, dont l'engagement exige notre solidarité absolue", explique dans un communiqué Olivier Bogillot, président de Sanofi France.