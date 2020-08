EN DIRECT - Coronavirus : plus de 6000 cas en 24 heures, nouveau record depuis avril

420 MILLIONS D'EUROS POUR LE SPECTACLE VIVANT





Le spectacle vivant, privé et public, bénéficiera d'une aide de plus de 400 millions d'euros, ont indiqué à l'AFP des représentants de ce secteur à l'issue d'une rencontre jeudi avec Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Ce montant fait partie de l'enveloppe de deux milliards d'euros pour tout le secteur de la culture annoncée par le Premier ministre mercredi.





"Il s'agit de 200 millions pour le spectacle vivant public, répartis entre grands opérateurs comme l'Opéra de Paris, la Comédie-Française et les organismes en région, et de 220 millions pour le théâtre privé", a indiqué à l'AFP Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles.