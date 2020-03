EN DIRECT - Coronavirus : 292 personnes sont mortes en France ces dernières 24 heures, portant à 2606 le nombre de décès

POINT DGS

177 pays rapportent des cas de Covid, avec 685.000 cas à ce jour, indique dimanche 29 mars Jérôme Salomon. Parmi eux, on compte 146.000 guérisons. Les Etats-Unis rapportent le plus grand nombre de cas dans le monde, 125.000. Derrière, on retrouve l'Italie, puis l'Espagne, l'Allemagne et l'Iran. Le nombre de décès est supérieur de 32.000. L'Italie compte plus de 10.000 décès, l'Espagne plus de 6500 et plus de 2600 en Iran, quand les Etats-Unis en rapportent plus de 2200.