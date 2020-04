EN DIRECT - Philippe estime qu'il "ne sera pas possible" d’organiser le bac "dans des conditions normales"

ENTREPRISES





Edouard Philippe sur les mesures aux entreprises :

"A la crise sanitaire, une crise économique, et peut-être demain financière, est susceptible de succéder. Le gouvernement a pris des mesures en ce sens. La garantie d’emprunt bancaire pour les entreprises à hauteur de 300 milliards d’euros. 45 milliards d’euros d’aides via les reports de charges et d’aides directes ou indirectes aux entreprises. Nous avons mis en place le chômage partiel qui maintient le lien entre le salarié et l’entreprise qui conserve auprès d’elle une compétence, une expertise, une organisation. Nous avons renforcé le dispositif d’activité partielle en veillant à ce qu’il ne soit pas seulement un remplacement au niveau du SMIC mais qu’il puisse concerner une partie beaucoup plus large des salariés, jusqu’à 4 fois le montant du SMIC. C’est le dispositif le plus large et ambitieux d’Europe Près de 3, 5 millions de salariés et plus de 337.000 entreprises ont demandé à en bénéficier. Certains ont tardé à recevoir une réponse car il y a eu un afflux massif. Les décisions sont rétroactives."





20.000 entreprises ont demandé des garanties d'emprunt auprès de la Bpi. Les demandes doivent être traitées dans les cinq jours, annonce le Premier ministre.