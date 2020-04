EN DIRECT - Coronavirus : plus de 900 morts en Espagne, pour le 2e jour de suite

8277 AGENTS MOBILISÉS





Selon le préfet de police de Paris, "8277 fonctionnaires et militaires seront mobilisés tout au long du weekend" afin d'assurer la "présence" et les "contrôles" des forces de l'ordre. "Nous ne baissons pas la garde", assure Didier Lallement, et "pour ceux qui échapperaient" aux contrôles dans la capitale, ils "rencontreront encore d'autres forces de police et de gendarmerie"

Face aux caméras, le préfet de police de Paris a critiqué les comportements "irresponsables" et qui "font honte". Et a fait passer un message plus que clair. "A ceux qui persisteraient dans leurs intentions stupides : nous serons là au départ, pendant le trajet et à leur arrivée."