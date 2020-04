EN DIRECT - Pénurie de masques, Ehpad, Bac, municipales... Les réponses d'Edouard Philippe sur TF1 et LCI

EDOUARD PHILIPPE





Peut-il prendre l'engagement qu'il n'y aura pas de pénurie de médicaments dans les hôpitaux ?





"C'est l'une des questions les plus délicates que nous devons affronter en ce moment. Partout dans le monde il se passe ce qu'il se passe en France : une augmentation du nombre de malades en soins intensifs. Donc la consommation des produits nécessaires explose dans des proportions jamais imaginées, de l'ordre de 2000%. Il y a donc des tensions en approvisionnement dans un certain nombre de molécules et médicaments. Un certain nombre de ces molécules est en stock suffisant, dans les hôpitaux ou les industriels. (...) Pour d'autres les stocks sont plus limités, donc les inquiétudes des soignants sont réelles. Ma bataille numéro un en ce moment est d'être capable de répondre à la demande. Cet après-midi j'ai appelé des industriels pour voir quels étaient les endroits qui bloquaient dans l'approvisionnement de la matière première ou la fabrication de ces médicaments, et nous nous battons" pour gérer cette tension, a-t-il assuré. "Nous avons les ressources, la volonté, pour faire en sorte de surmonter cette difficulté."