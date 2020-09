EN DIRECT - Nouvelles mesures de restrictions : "Nous ne voulons pas confiner le pays", assure Olivier Véran au Grand Jury

TOULOUSE





Toulouse est passée en zone d'alerte renforcée. La préfecture a annoncé ce vendredi les nouvelles mesures sanitaires entrant en vigueur ce samedi. Les événements de plus de 1000 personnes sont ainsi interdits tout comme les rassemblements de plus de 10 personnes dans "les parcs, jardins et aux abords des plans d'eau".





Par ailleurs, les activités "dansantes dans les établissements recevant du public et dans les lieux publics" ne pourront plus avoir lieu. Pas de rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes non plus.