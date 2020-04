EN DIRECT - Coronavirus : l'Espagne franchit la barre des 19.000 décès depuis le début de l'épidémie

LE SÉNÉGAL BLOQUE LES VOLS JUSQU'AU 31 MAI





Le Sénégal a prolongé jusqu'au 31 mai la suspension de tous les vols au départ et à destination de son territoire pour contenir le Covid-19, a indiqué le ministre des Transports Alioune Sarr dans la nuit de mercredi à jeudi.





Le ministre ne donne pas plus de précisions sur son compte Twitter. La suspension des liaisons aériennes concernait le transport de passagers et non de fret quand elle a été annoncée mi-mars.





Elle s'appliquait d'abord à la France, l'Italie, l'Espagne et un certain nombre de pays d'Europe et d'Afrique du Nord avant d'être généralisée. Le Sénégal a officiellement déclaré plus de 300 cas de contamination et deux décès depuis le 2 mars.