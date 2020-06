EN DIRECT - La Chine autorise les compagnies aériennes étrangères à assurer un vol par semaine à partir du 8 juin

BILAN MONDIAL





La pandémie de coronavirus a fait au moins 382.016 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 6.440.940 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.768.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.





4.753 nouveaux décès et 120.242 nouveaux cas ont été recensés. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1.262 nouveaux morts, les Etats-Unis (1.052) et le Mexique (470). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 106.696 décès pour 1.841.471 cas.





Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39.728 morts pour 279.856 cas, l'Italie avec 33.601 morts (233.836 cas), le Brésil avec 31.199 morts (555.383 cas), et la France avec 29.021 morts (188.674 cas).