EN DIRECT - Coronavirus : 39 millions d'euros débloqués pour l'aide alimentaire aux plus modestes

JEROME SALOMON A L'ASSEMBLEE NATIONALE





Selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, actuellement auditionné à l'Assemblée nationale devant la mission d'information parlementaire, "l’objectif de la France n’est pas d’atteindre une immunité collective (mais) d’éviter que le virus circule afin qu’il y ait le minimum de pression sur les systèmes hospitaliers et médical". Soit la "circulation virale la plus faible".





"Après une infection confirmée, une, deux, trois semaines après [l'infection], apparaissent progressivement des anticorps : c'est le cas sur 99% des personnes qui ont été testées (...) ces anticorps apparaissent et sont protecteurs" ajoute Jérôme Salomon, précisant que ce sont "des éléments rassurants".





"Les mesures barrières et de distanciation physique et sociale seront toujours d’actualité au mois de mai, et sans doute au mois de juin et cet été et peut-être pour longtemps" a-t-il souligné plus tard.