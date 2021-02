EN DIRECT - "Inquiète" sur les variants, l'OMS appelle à vacciner plus vite en Europe

ALLEMAGNE





Dans un entretien à la chaine de télévision RTL-Allemagne, Angela Merkel a admis se réveiller parfois la nuit en pensant à la crise sanitaire et sa gestion. "Il m'arrive de me réveiller la nuit et de réfléchir à ce qu'il se passe (...) c'est une période difficile pour moi aussi car nous devons bien réfléchir, je retourne les choses dans tous les sens dans ma tête avant de prendre des décisions et cela me préoccupe c'est vrai", a-t-elle avoué.

La chancelière allemande doit justement se réunir mercredi prochain avec les présidents de régions afin de décider d'un éventuel assouplissement des mesures actuellement en place. Jamais totalement confinés, les Allemands sont néanmoins invités à éviter le plus possible les contacts, avec généralisation du télétravail dans la mesure du possible. Les écoles, jardins d'enfants, commerces non alimentaires, restaurants, bars, lieux culturels et sportifs sont fermés.

En parallèle, le ministre de la Santé Jens Spahn s'est prononcé en faveur d'un début d'assouplissement des mesures avant la fin de l'hiver, expliquant que "nous ne pouvons rester dans ce confinement dur tout l'hiver, notre société ne le supporterait pas bien".