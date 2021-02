EN DIRECT - La production du vaccin CureVac devrait débuter en "mai-juin" en France

SOMMET ANNUEL DE L'UNION AFRICAINE





Vaccins et stratégies sanitaires contre la pandémie de Covid-19 seront au cœur du sommet annuel de l'Union africaine (UA), qui se tient exceptionnellement en visioconférence samedi et dimanche. L'Afrique a pour l'instant été relativement épargnée par le nouveau coronavirus, avec 3,5% des cas et 4% des morts officiellement recensés dans le monde, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'UA (Africa CDC). Mais de nombreux pays sont actuellement confrontés à une seconde vague préoccupante et ont du mal à accéder aux vaccins.