EN DIRECT - Confinement : les Français se relâchent

LE BRÉSIL SOUS-ÉQUIPÉ POUR AFFRONTER LA VAGUE





Le Brésil manque de respirateurs, de lits de soins intensifs, de personnel qualifié, d'équipements de protection et de tests de diagnostic à l'approche de la "phase la plus aiguë" du Covid-19, a alerté samedi le ministère de la Santé brésilien. "Les lits de soins intensifs et d'hospitalisation ne sont pas correctement structurés ni en nombre suffisant pour la phase la plus aiguë de l'épidémie", prévient un rapport publié par ce ministère, qui fait le point sur la situation au Brésil en matière de soins liés à la pandémie.





Il y a en outre "un manque de professionnels de la santé qualifiés pour faire fonctionner l'équipement de ventilation mécanique, la physiothérapie respiratoire et les soins infirmiers avancés pour la prise en charge des patients gravement atteints par le Covid-19", ajoute-t-il. Le Brésil, qui peut actuellement effectuer jusqu'à 6700 tests quotidiens de dépistage dans des laboratoires agréés mais en nécessitera entre 30.000 et 50.000 lors de la période critique à venir, selon le rapport, a répertorié 10.278 malades et déplore 432 décès.