EN DIRECT - Coronavirus : près de 7 millions de salariés au chômage partiel

BILAN MONDIAL





Plus d'un million et demi de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde, selon le comptage de l'AFP publié ce jeudi matin.





Au moins 1.502.478 cas d'infection, parmi lesquels 87.320 décès, ont été enregistrés dans 192 pays et territoires, notamment aux Etats-Unis (432.132 cas, dont 14.817 décès), pays où la pandémie progresse le plus rapidement, en Espagne (146.690 cas, 14.555 morts) et en Italie (139.422 cas, 17.669 morts). L'Europe reste le continent ayant recensé le plus de cas (772.592) et de décès (61.118).





Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.