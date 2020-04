EN DIRECT - Coronavirus : Trump annonce une suspension temporaire de l'immigration pour "protéger les emplois"

ASSEMBLÉE NATIONALE





Dans un courrier adressé à Richard Ferrand, 35 députés LR réclament un retour à un "fonctionnement le plus normal possible" à l'Assemblée nationale, alors que les parlementaire siègent en "format restreint" depuis le 19 mars. Et de fait, pour ces élus de droite, l'examen du nouveau budget rectificatif vendredi s'est tenu "selon une procédure dégradée" ne permettant "ni un examen approfondi des mesures envisagées, ni une délibération conforme aux principes fondamentaux constitutionnels et organiques, exposant le projet de loi à un risque certain d'inconstitutionnalité". Pour rappel, chacun des huit groupes parlementaires n'était représenté que par son président de groupe et deux députés.





Ces parlementaires, dont le député d'Eure-et-Loir Olivier Marleix, considèrent enfin que l'Assemblée "peut exercer sa mission dans un autre lieu que le Palais Bourbon si ce dernier s'avérait inapproprié au regard des risques sanitaires".