EN DIRECT - Coronavirus : le virus a tué plus de 170.000 personnes dans le monde

JEAN-MICHEL BLANQUER





"Le 11 mai, on ne va pas, évidemment, avoir tous les élèves qui vont arriver et entrer en classe comme si on reprenait les choses normalement", assure le ministre de l'Education lors de son audition à l'Assemblée nationale, évoquant une "rentrée très progressive". "Nous ferons rentrer à partir de la semaine du 11 mai : les grandes sections, les CP et les CM2"





Une seconde étape aura lieu le 18 mai pour les collèges, avec les sixièmes et les troisièmes puis les lycées avec les premières et les terminales et les lycées professionnels avec les ateliers industriels : "En semaine 3, ce sera l'ensemble des classes qui pourra rentrer mais le système sera réorganisé avec des groupes de pas plus de 15 élèves", précise-t-il.





"Les élèves seront soit en demi-groupe, soit en présence, soit à distance, soit en troisième lieu, l'élève sera à l'étude, si l'établissement le permet, et nous proposerons, quatrièmement, de manière facultative, d'avoir des activités sportives à côté de l'établissement".