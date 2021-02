EN DIRECT - Covid-19: 103 établissements scolaires et 1.599 classes fermés, des chiffres en nette hausse

GRABIEL ATTAL SUR LA MOSELLE





Alors que plusieurs scientifiques se veulent plutôt rassurant sur le cas de la Moselle, où plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ont été détectés ces quatre derniers jours, Gabriel Attal déclare ce vendredi sur Europe 1 ne pas exclure un confinement local. "On regarde en permanence la situation. Et quand des mesures sont nécessaires, on les prend", affirme le porte-parole du gouvernement, qui assure qu'il "faut tout faire pour éviter un reconfinement" national.