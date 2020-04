EN DIRECT - Coronavirus : 357 décès de plus en 24h à l'hôpital, la France passe la barre des 8.000 morts

BILAN DANS LE MONDE SELON L'AFP





La pandémie a fait au moins 68.125 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.





Plus de 1.244.740 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 191 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 238.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.





Depuis le comptage réalisé la veille, 4.690 nouveaux décès et 75.522 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont les États-Unis avec 1.082 nouveaux morts, l'Espagne (674) et le Royaume-Uni (621).