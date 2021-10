EN DIRECT - Covid-19 : 47 décès en 24h, les patients en soins critiques toujours en baisse

À KIEV, LA VAGUE FRAPPE FORT





L'Ukraine a enregistré jeudi un record de nouvelles contaminations au coronavirus depuis avril, alors que le pays est frappé par une nouvelle vague et s'apprête à rendre la vaccination obligatoire pour les enseignants et les fonctionnaires. Cette ex-république soviétique, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, a enregistré 11.757 nouveaux cas de cette maladie au cours des dernières 24 heures ainsi que 194 décès et 2.556 hospitalisations, pour quelque 40 millions d'habitants.





Cette progression fulgurante par rapport aux semaines précédentes est observée alors que la vaccination est à la traîne avec moins de 20% de la population ayant reçu au moins une dose.