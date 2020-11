EN DIRECT - Covid-19 : Jérôme Salomon fera un point de situation de l'épidémie à 19h

LE CANADA FRANCHIT LE SEUIL DES 300.000 CAS





Le Canada, en pleine deuxième vague de la pandémie de Covid-19, a franchi lundi le seuil des 300.000 cas et des 11.000 morts, selon les chiffres officiels des provinces compilés par plusieurs chaînes de télévision. Le pays a mis moins d'un mois pour passer de 200.000 à 300.000 cas de contamination, alors que trois mois avaient été nécessaires après le début de la pandémie pour qu'il franchisse le seuil des 100.000 infections.





Les deux provinces les plus peuplées du pays, l'Ontario et le Québec, comptaient respectivement plus de 95.000 et 125.000 cas, et en enregistraient chacune plus d'un millier supplémentaires par jour. Au Québec, la deuxième vague de l'épidémie a entraîné dans la majeure partie de la province la fermeture des bars, salles à manger des restaurants, musées et salles de spectacle et de sport depuis début octobre, des mesures adoptées récemment par l'Ontario.