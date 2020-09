EN DIRECT - Covid-19 : "Nous n'augmenterons pas les impôts", promet Bruno Le Marie

TENSIONS SUR LES LITS DE REA A MARSEILLE









Le Pr Nicolas Burder, chef de la Réa-Urgences, veut "éviter à tout prix, de trier les malades. Pour éviter d'en arriver là, il faut arrêter la progression du virus. Il ne faut pas céder à la panique mais il ne faut pas nier la réalité des tensions sur les lits, qui nous amène à déprogrammer des patients lourds, de chirurgie cardiaque. On ne veut pas aller à l'étape d'après, à choisir entre les patients. Les patients de neuro-chirurgie ont été annulés. On essaye de reporter ce qui n'est pas urgent et ce qui peut attendre mais attendre, jusqu'à quand...? Si on ne fait rien, dans trois semaines, on peut être à la situation du mois d'avril".