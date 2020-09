EN DIRECT - Covid-19 à Marseille : le Pr Bruder alerte sur le manque de lits dans le service de réanimation de la Timone

PLUS QU'UN SEUL LIT DE RÉANIMATION ADULTE DISPONIBLE A LA TIMONE





Selon le chef de service Réa-Urgences de la Timone, le Professeur Bruder, il ne reste qu'un seul lit disponible, dans l'hôpital actuellement et un tiers des lits sont occupés par des patients covid, dans tout l'APHM. "On est obligé d'ouvrir des lits supplémentaires, ce que l'on a fait ce week-end, et ils sont déjà occupés", dit-il. Dans le département des Bouches-du-Rhône, on compte entre 110 et 113 lits. Il n'en reste qu'une quinzaine de libres.