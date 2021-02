EN DIRECT - INFO LCI : une option destinée aux restaurants et aux salles de sports à l'étude pour l'application TousAntiCovid

CULTURE EN LIGNE





En hausse constante depuis 10 ans, le nombre de consommateurs de biens culturels en ligne a "atteint des niveaux record" en 2020, relève dans un communiqué la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi).





83% des internautes français, soit 40 millions de personnes, en ont consommé, ce taux ressortant en hausse de deux points par rapport à 2019, selon un baromètre publié ce jeudi par l'agence publique de lutte anti-piratage. Le pic a été atteint "la quatrième semaine de confinement, au printemps dernier, avec 89% d'internautes français âgés de 15 ans et plus qui ont consommé au moins un bien culturel en ligne" et en particulier films, séries TV et musique, détaille l'organisme. Plus largement, près d'un tiers (31%) des internautes s'est abonné au printemps dernier à au moins une offre pendant cette période, surtout à des services de vidéo à la demande.