EN DIRECT - Covid-19 : l'animal à l’origine du virus "pas encore identifié", selon les experts de l’OMS

VACCINS : FACEBOOK VEUT LUTTER CONTRE LA DESINFORMATION





Facebook a annoncé lundi redoubler d'efforts en faveur de la vaccination contre le coronavirus, avec toujours plus d'informations sur les campagnes nationales et des mesures renforcées contre les fausses rumeurs répandues par les groupes anti-vaccins. Le géant américain des réseaux sociaux veut en faire plus pour "retirer les fausses affirmations sur Facebook et Instagram sur le Covid-19, sur les vaccins contre le Covid-19 et les vaccins en général pendant la pandémie", a-t-il indiqué dans un communiqué.