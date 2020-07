EN DIRECT - Fermer les frontières en cas de reprise de l'épidémie ? "On ne s'interdit rien", affirme le porte-parole du gouvernement

CANADA





Le Québec et l'Ontario, les deux provinces canadiennes les plus touchées par l'épidémie, ont enregistré leur plus grand nombre de cas de contamination depuis le mois de juin. Le Québec a recensé ce mardi soir un décès et 180 nouveaux cas, un record depuis le 12 juin, tandis que l'Ontario a répertorié un mort également et 203 nouveaux cas. Cette hausse des contaminations survient dans ces deux provinces les plus peuplées du pays et qui ont largement déconfiné leurs habitants.





Et c'est une population jeune qui est touchée : dans l'Ontario, 57 % des cas ont été diagnostiqués chez les 39 ans et moins et au Québec, plus du quart des nouveaux cas concernaient des adultes âgés entre 20 et 40 ans.