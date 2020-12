EN DIRECT - Un problème logistique retarde la livraison du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans huit pays européens

LE VACCIN, "UN EVENEMENT CONSIDERABLE" SELON LE PR GILBERT DERAY





La première vaccination en France contre le Covid-19 s’est déroulée, dimanche, au sein d’une structure d’hébergement de personnes âgées à Sevran, dans la Seine-Saint-Denis. "C'est historique, il faut bien le souligner", assure le professeur Gilbert Deray, chef de service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière ce lundi sur LCI. "L'arrivée de ce vaccin, le seul traitement efficace à ce jour, est un événement considérable. Sans la vaccination, l'année 2021 aurait été la même que l'année 2020 mais on allait au chaos. En continuant le confinement et le déconfinement, c'était un désastre économique et social dans toute l'Europe, donc c'est ce qui va nous permettre de sortir de la crise."





Cette arrivée peut-elle être synonyme de relâchement dans la population française ? "Le vaccin est la seule solution en attendant l'immunité collective (...) Il faut conserver les gestes-barrières (...) Il est efficace à plus de 90%, c'est extraordinaire, on est de l'ordre du vaccin contre la rage. Il faut le dire et le redire, il marche extrêmement bien" dit-il ajoutant que les soignants doivent être "très très vite vaccinés".





Plus on aura de données, plus les Français se laisseront convaincre ? "Dans les pays où on manque de vaccins, il y a plus de 90% des personnes qui veulent se faire vacciner. Il y a une méfiance à l'égard des institutions, dont la médecine. Ce vaccin a été développé dans des conditions normales. Sans le vaccin, on allait vers le chaos sociétal en 2021" dit le Pr Deray. "Ce n'est pas parce que ce vaccin est nouveau qu'il nous est inconnu" ajoute-t-il.





De là à le rendre obligatoire ? "Pas à ce stade" assure-t-il. Aux plus sceptiques, "il faut re-expliquer ce qu'est la science et dire que la science qu'on nous apporte est exceptionnelle." Vantant l'altruisme et "le sens de la collectivité", il affirme par ailleurs que "aucun pays n'acceptera de ressortissants qui ne seront pas vaccinés".