EN DIRECT - Administrer le vaccin AstraZeneca aux moins de 55 ans ? "Probablement non", concède Olivier Véran

AFRIQUE





La flambée record de coronavirus en Inde inquiète les pays africains qui, outre l'arrivée du variant indien sur le continent, redoutent qu'elle ne limite durablement son approvisionnement en vaccins, jusqu'à présent largement assuré par le géant asiatique. Avec plus de 4,5 millions de cas et plus de 123.000 morts officiellement recensés sur le continent, l'Afrique a jusqu'à présent été relativement épargnée par la pandémie.





"Mais ce qui se passe dans d'autres parties du monde peut se produire en Afrique si nous baissons la garde", a mis en garde samedi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Dans de nombreux pays, l'émergence de variants, combinée à un relâchement prématuré des mesures sociales et de santé publique, ainsi que la distribution inéquitable des vaccins, a des conséquences tragiques", a-t-il souligné.





Or depuis de nombreux mois, la pandémie a suivi des évolutions "étonnamment similaires" sur le continent africain et en Inde, comme l'a fait remarquer samedi le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies en Afrique, John Nkengasong. Outre un nombre d'habitants équivalent, l'Inde et l'Afrique partagent comme points communs des villes surpeuplées et des structures de santé fragile.