EN DIRECT - L'Allemagne propose la vaccination avec Johnson & Johnson à tous les adultes, contrairement à la France

ASSOUPLISSEMENTS EN GRANDE-BRETAGNE





Le premier ministre britannique Boris Johnson va confirmer ce lundi l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie ont annoncé ses services dimanche.





Le 17 mai prochain, les Britanniques devraient pouvoir se rencontrer de nouveau dans des endroits clos à raison de six personnes au maximum ou deux foyers. Les pubs et les restaurants devraient pouvoir de nouveau servir leurs clients à l'intérieur et les mariages rassembler jusqu'à 30 participants. A l'extérieur, les regroupements de plus de 30 personnes devraient rester interdits.





Les indicateurs de diffusion du virus continuent de baisser au Royaume-Uni. Le taux de contamination est à son plus bas niveau depuis septembre et les admissions à l'hôpital continuent de diminuer. Plus de 35 millions des 68 millions d'habitants du pays ont reçu une première dose de vaccin.