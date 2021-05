EN DIRECT - Covid-19 : le variant indien classé parmi les mutations "préoccupantes" par l'OMS

THAÏLANDE





Le variant indien a été détecté en Thaïlande, chez une femme et son fils récemment rentrés dans le pays depuis le Pakistan. Le porte-parole adjoint du centre de gestion du Covid-19 de Bangkok, le variant a été identifié chez une femme enceinte de 42 ans, arrivée le 24 avril en Thaïlande avec ses trois fils. Elle et son enfant de quatre ans étaient en quarantaine. Ses deux autres fils, âgés de six et huit ans, ont été testés négatifs.





Les autorités ont interdit l'entrée aux visiteurs revenant d'Inde, autres que les ressortissants thaïlandais, depuis le 1er mai dernier. Lundi, l'interdiction d'entrée a été étendue aux étrangers en provenance du Pakistan, du Bangladesh et du Népal, et des craintes persistent quant aux personnes arrivant illégalement dans le pays en provenance de Birmanie et du Cambodge.