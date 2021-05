EN DIRECT - L'UE réclame en justice qu'AstraZeneca livre d'ici juin les 90 millions de doses non livrées au 1er trimestre

BOITES DE NUIT





Invité de BFM Business, le ministre délégué aux PME Alain Griset a donné un semblant d'espoir aux gérants de boites de nuit, leur assurant qu'ils seront fixés sur leur sort le "15 juin au plus tard". Selon le ministre, un plan de reprise est à l'étude et devrait donc déboucher sur des réponses d'ici à cette date. "Pour l'instant on ne leur a pas donné de date, mais je les ai reçus la semaine dernière en leur disant qu'au 15 juin au plus tard on leur donnera une date prévisionnelle de réouverture", a déclaré Alain Griset, alors que les discothèques sont les grandes absentes du plan de déconfinement en quatre étapes acté par le gouvernement, et dont les modalités ont été détaillées ce soir par Jean Castex.