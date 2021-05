EN DIRECT - Covid-19 : "Il faudra vacciner les enfants", selon le professeur Rémi Salomon

ASTRAZENECA





Un groupe d'experts réuni par l'Agence du médicament (ANSM) a émis mercredi des "réserves" quant à l'utilisation du vaccin AstraZeneca chez les plus jeunes, "au vu du risque" de thromboses rares et "du bénéfice individuel attendu plus limité".





"La balance bénéfice/risque individuelle absolue des vaccins à plateforme adénovirale" comme ceux d'AstraZeneca et de Janssen "reste positive", et "le bénéfice de ces vaccins est particulièrement marqué dans les populations les plus âgées", indique ce comité. En revanche, ces experts "émettent des réserves" quant à l'utilisation "chez les plus jeunes au vu du risque de complication (...) et du bénéfice individuel attendu plus limité". Aussi, ils considèrent qu'il est "pertinent de maintenir la limite d'âge", a indiqué à l'AFP le co-président de ce comité, Dr Pierre Demolis.