EN DIRECT - Coronavirus : les 27 se mettent d'accord sur un plan à 500 milliards d'euros

Sept rapporteurs spéciaux de l'ONU ont été saisis sur la situation des SDF et migrants en France. Notamment en charge des questions de pauvreté et des migrants, ils doivent demander au gouvernement français de mieux "inclure" les plus démunis dans la gestion du coronavirus.

Face au relâchement, le préfet de la Réunion a décidé la fermeture des commerces à partir de 19h à compter de vendredi et jusqu'au 15 avril. "Malgré les mesures de confinement applicables à La Réunion depuis le 16 mars, des regroupements de personnes consommant de l’alcool aux abords des magasins et des centres commerciaux et un usage détourné des autorisations dérogatoires de déplacement ont été constatés", a ainsi déploré Jacques Billant dans un communiqué.

Un solde entre les sorties et les entrées qui est donc désormais "très faiblement négatif", pour reprendre les termes du numéro 2 de la Santé. "On peut espérer un plateau mais ce sera un plateau très haut", a cependant souligné Jérôme Salomon, rappelant que ce "premier signe de ralentissement" est lié au strict respect des consignes des autorités sanitaires.

Les Etats-Unis franchissent la barre des 15.000 morts selon l'université Johns Hopkins. Il rejoint donc l'Espagne et l'Italie au rang des pays les plus touchés par le Covid-19.

Deux nouveaux TGV médicalisés partiront ce vendredi d'Île-de-France vers la région Nouvelle-Aquitaine. A leurs bords, 48 patients de la région et seront répartis dans différents établissements. Un premier train, avec 24 patients, arrivera à Bordeaux, et l'autre à Angoulême, avec un arrêt à la gare Poitiers-Futuroscope.

Au sommaire de notre podcast quotidien pour vous accompagner le temps que durera le confinement, la situation aux Etats-Unis, où le virus tue plus parmi les populations défavorisées, le déconfinement et, enfin, un coup de fil à Johann Pardanaud, héros discret à qui l'on doit en bonne partie l'attestation numérique de déplacement.

Sur LCI, Jean-Luc Harousseau a salué la nouvelle étude publiée par Didier Raoult. S'il reconnaît qu'on a "tout intérêt à avoir plus de données", l'ancien président de la Haute autorité de la Santé avance que ces résultats, dont il "attend la confirmation", le "conforte" dans son opinion. "Les chiffres sont les chiffres : Il n'y a qu'un peu plus de 4% d'échec quand on vous donne le traitement [de Didier Raoult] au diagnostic."

Les deux réunions doivent se tenir par visioconférence. Outre les présidents des groupes parlementaires, les présidents des deux assemblées, Richard Ferrand et Gérard Larcher, doivent participer à celles de vendredi, prévue à 14H30. Édouard Philippe a déjà tenu à quatre reprises des réunions avec l'ensemble des chefs de groupes et de partis depuis le début de la crise liée à l'épidémie du coronavirus.

Édouard Philippe, doit tenir vendredi après-midi une réunion avec les présidents des groupes parlementaires, et une autre au cours du week-end avec les chefs de partis, a révélé Matignon. "L'objectif est de faire le point sur les différents volets de la crise - le sanitaire, le confinement, l'état du pays", a expliqué l'entourage du Premier ministre, en indiquant qu'il s'agissait "d'être à l'écoute et d'échanger".

Une étude menée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur la vente de plus de 3 millions de boîtes de Plaquenil® a cherché à déterminer le niveau de dangerosité du traitement à base d'hydroxychloroquine. En trois ans, deux décès auraient été comptabilisés.

L'arrêté du préfet daté du 9 avril, que l'AFP a pu consulter, indique que "10 cas positifs" au Covid 19 ont été confirmés dans ce village arawak de "plus de 50 habitants" et que "le risque de propagation du coronavirus (...) est important".

Au sommaire de notre podcast quotidien pour vous accompagner le temps que durera le confinement, la situation aux Etats-Unis, où le virus tue plus parmi les populations défavorisées, le déconfinement et, enfin, un coup de fil à Johann Pardanaud, héros discret à qui l'on doit en bonne partie l'attestation numérique de déplacement.

Confinés. Les Français ont appris que le confinement s'étendrait au-delà d'un mois, période au cours de laquelle ils vont continuer d'apprendre à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, à apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Au 9 avril, près de 11.000 personnes étaient mortes dans l'Hexagone.

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (plus de 17.000 morts), en Espagne (plus de 15.000), et c'est désormais aux Etats-Unis que le virus fait des ravages. D'une quinzaine de morts il y a quinze jours, on en compte aujourd'hui plus de 14.800.