EN DIRECT - Coronavirus : Boris Johnson est sorti des soins intensifs

PLAN D'URGENCE





Le gouvernement table sur une chute du PIB de 6% cette année, font savoir Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Dans un entretien aux Echos, le ministre de l'Economie a précisé qu'il prévoyait un déficit de 7,6% et une dette à 112% du PIB en 2020. "Notre prévision de croissance pour 2020 est de - 6 %. Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945. Des inconnues demeurent et cette prévision peut encore évoluer, notamment s'agissant de la durée du confinement et des modalités de sortie."





Les deux ministres de Bercy dévoilent également au quotidien que la France va doubler son plan d'urgence, le relevant à 100 milliards d'euros et que les dépenses "exceptionnelles" pour la santé passent de 2 à 7 milliards d'euros cette année.