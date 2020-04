EN DIRECT - Coronavirus : le nombre de décès en Italie au plus bas depuis deux semaines

"Tout le système politique et institutionnel est mis à rude épreuve par le coronavirus. Viendront ensuite la crise économique, puis la crise sociale. Et la crise politique ensuite. (...) Il ne faut pas croire qu'à la fin de l'épidémie, le peuple français applaudira en cadence ceux qui ont pris des décisions contradictoires comme l'espère le gouvernement."

"C'est bien de se poser la question des Ehpad maintenant. Je signale que la député insoumise Caroline Fiat a déposé un rapport sur le sujet il y a deux ans. Et aujourd'hui, elle est retournée à son ancien travail d'aide-soignante pour aider. Elle est notre fierté. (...) On ne doit pas mourir seul quand on est un humain. La main ou la parole qui réconforte est indispensable. Dans les Ehpad, il faut tester le coronavirus pour savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas, et permettre que se passe au mieux le moment de la fin de vie."

Pour les TPE et PME, "il faut une loi de relocalisation, qui aidera les petites entreprises. Je combattrai aussi la sous-traitance sans fin qui fait que, dans des secteurs comme le nucléaire, nous prenons des risques et nous mettons sous pression les petites entreprises."

"On a sciemment appauvri l'État. La part qui a été supprimée de l'impôt sur la fortune est la part sur le capital mobilier, sur les actions. Il faut le rétablir pour récupérer 3 milliards par an. (...) L'impôt, c'est la mutualisation de l'effort. Ce qui ont plus doivent donner plus."

"Je voudrais le dire spécialement aux jeunes, en cette journée qui, depuis 35 ans leur est consacrée. Chers amis, regardez les vrais héros, qui apparaissent ces jours-ci : ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie. N'ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez !", a-t-il ajouté.

Pour le secourir, les autorités ont dû mobiliser un hélicoptère de la Sécurité civile et "déployer les grands moyens". Après son hélitreuillage, l'homme a été verbalisé par les gendarmes, et devra s'acquitter de l'amende de 135 euros, pour non respect du confinement.

L'Île-de-France est l'une des régions les plus sévèrement touchées par le Covid-19. D'après la DGS, plus de 11.200 personnes y sont hospitalisées. "La situation reste très tendue en Île-de-France, notre système de santé est complètement saturé, nous continuons à transférer des malades ", a expliqué la présidente de la région. "Les soignants ont poussé les murs, néanmoins, il faut que nous les aidions, et pour les aider il faut respecter le confinement."

Avec l'arrivée du printemps et un week-end ensoleillé, la tentation est grande de ne pas respecter le confinement. Et dans les faits, on constate effectivement plus de déplacements ces derniers jours, comme le démontre une application qui traque les déplacements.

Ils ont été sélectionnés selon "leur âge, leur état de santé, la durée de leur détention et leur bonne conduite". Leur libération se fera "par étapes", compte tenu "des circonstances exceptionnelles associées à l'état d'urgence sanitaire et des précautions qui s'imposent."

Le roi Mohammed VI a gracié ce dimanche plus de 5000 détenus pour empêcher que le Covid-19 ne contamine les prisons marocaines, a annoncé le ministère de la Justice. Le monarque a "accordé sa grâce à 5654 détenus et ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des détenus dans les établissements pénitentiaires", a précisé le ministère dans un communiqué.

À Robbio, une ville de 6000 habitants située dans une région de rizières proche de la frontière entre Lombardie et Piémont, le maire Roberto Fracese a décidé d'accélérer le mouvement. "Nous ne pourrons jamais améliorer la situation si nous ne séparons pas" les personnes contaminées et les autres, "le test sanguin sert à cela", a-t-il assuré à l'AFP.

"On sait qu'il y a un tri des patients, par exemple certains ne peuvent pas supporter d'être intubés, mais il doit être fonction de critères médicaux précis, et ne peut répondre à une carence de moyens", explique Michel Parigot, président de l'association Coronavictimes, créée le 19 mars dernier, et du Comité anti-amiante Jussieu.

Le tribunal administratif de la Martinique a ordonné samedi à l'administration pénitentiaire et la ministre de la Justice de fournir des masques aux détenus du centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, et de se doter de tests de dépistage. Dans une ordonnance dont l'AFP a eu copie, les juges du tribunal administratif, saisis en référé par l'Ordre des avocats du barreau de la Martinique, "estiment que la promiscuité induite par la surpopulation carcérale ne permet pas aux détenus, nonobstant les mesures prises par l'administration pénitentiaire pour limiter les contacts entre eux, de respecter les règles de distanciation sociale".

La pandémie de Coid-19 a fait au moins 65.272 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h. Plus de 1.206.480 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 190 pays et territoires. Parmi ces cas, au moins 233.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Le Haut-Rhin, et notamment Mulhouse, ont été l'un des foyers les plus actifs de l'épidémie en France depuis un vaste rassemblement évangélique fin février auquel ont participé environ 2.000 personnes.

Cyril Boulanger était marié et père de famille. Il était également agent de sûreté à la RATP et âgé de 37 ans. Il est décédé du coronavirus, après une hospitalisation dans un état grave, depuis la semaine dernière.

Les hôpitaux de Massy et de Metz s'adaptent pour maintenir le lien entre le patient et ses proches

Comment les hôpitaux s'adaptent-ils pour maintenir un lien entre les patients et leurs familles ? Notre reportage à Massy et à Metz.

Le ministère prépare actuellement un plan de contrôle pour les fêtes de Pâques et les jours précédents dans le but de d'éviter que des familles ne tentent de se rendre dans leur résidence secondaire quand les cours en ligne pour écoliers vont s'interrompre.

À Milan, selon les données recueillies par les autorités régionales, la mobilité de la population est passée samedi de 38% à 30%, un chiffre conforme au samedi précédent mais les sanctions sont de plus en plus lourdes.

Au total, 9.284 personnes ont été verbalisées pour s'être retrouvées hors de leur domicile sans justification, 54 pour avoir présenté une fausse attestation sur l'honneur et 10 pour avoir violé la quarantaine en étant positives au Covid-19, d'après les chiffres communiqués dimanche par le ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne les activités commerciales, 173 entreprises ont été sanctionnées, dont 14 provisoirement fermées et 13 définitivement.

Pas moins de 120 nouvelles contaminations ont été recensées dimanche, un record pour Singapour en une journée, et parmi elles, nombreux étaient les cas liés aux chambres où vivent les travailleurs étrangers. Deux résidences hébergeant 19.800 travailleurs ont été placées en quarantaine et leurs occupants recevront sur place des soins, des repas et les fournitures essentielles, ont indiqué les autorités dans un communiqué.

La cité-Etat était parvenue à garder sous contrôle la progression de l'épidémie sur son territoire grâce à la mise en place de tests et le traçage des contacts après infection, mais le nombre de cas a considérablement augmenté ces derniers jours pour atteindre 1.309 cas (six morts).

Cinq clubs de Premier League, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Norwich et Bournemouth ont annoncé ces derniers jours avoir mis leur personnel non joueur en chômage partiel, Manchester City ne compte pas le faire.

Et ce dimanche, il a une nouvelle fois exhorté les Britanniques à se conformer à ces règles et à ne pas se laisser tenter par le beau temps de flâner dehors. "Prendre un bain de soleil est contraire aux règles", a insisté le ministre de la Santé Matt Hancock, lui-même guéri du nouveau coronavirus, sur Sky News.

"On voit bien que notre pays cette année a peut-être plus que jamais besoin d'engagement, donc il serait incompréhensible qu'il n'y ait pas de Service national universel cette année. Pour autant, évidemment, on l'adapte", a dit M. Attal.

L'Ethiopie, pays de la Corne de l'Afrique de plus de 100 millions d'habitants, a confirmé son premier cas de COVID-19 le 13 mars et n'a enregistré officiellement depuis que 43 cas, pour la plupart des personnes ayant récemment voyagé à l'étranger.

Cela représente une baisse d'un quart des décès par rapport à samedi (681). Il faut remonter au 19 mars pour trouver un bilan plus faible (427). Près de 16.000 personnes sont mortes du Covid-19 en Italie, pays le plus endeuillé du monde, selon les chiffres officiels.

Une lueur d'espoir peut-être : le nombre de décès en Italie est au plus bas depuis plus de deux semaines, annoncent les officiels. Les autorités font état de 525 morts au cours de ces 24 dernières heures.

"L’objectif de ce guide n’est que de protéger juridiquement les employeurs. Le gouvernement veut faire reprendre à marche forcée le plus grand nombre possible de chantiers du BTP, au mépris de la santé de ses 2 millions de salariés", affirme le PCF.

Selon les services de l’État, "le premier train a assuré le transport de 20 patients à destination des centres hospitaliers de Vannes, Lorient et de Quimper". "Le second train a assuré le transfert de 21 patients, répartis entre le CHU de Rennes, les centre hospitaliers de San-Malo, Morlaix, le CHU de Brest et l'hôpital d’instruction des Armées à Brest", a poursuivi la préfecture.

Face à la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement avait interdit cette itjema, une réunion de masse du Tablighi Jamaat. Mais ses organisateurs étaient passés outre et, selon eux, plus de 100.000 personnes en provenance de 70 pays s'étaient retrouvées à cette occasion du 10 au 12 mars dans les environs de la capitale du Pendjab (est). Ces fidèles, que les autorités voudraient désormais soumettre à des tests pour savoir s'ils sont porteurs du virus, se sont depuis éparpillés au Pakistan et hors de ses frontières.

Haïti fait part de son premier décès dû au nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la santé et de la population dans un communiqué de presse. La victime, un homme de 55 ans, souffrait de diabète et d'hypertension, ont précisé les autorités sanitaires. Cette personne avait été recensée parmi les 21 cas de Covid-19 officiellement identifiés à date sur l'ensemble du territoire haïtien.

Confinés. Les Français entament leur 3e semaine de confinement, cette période au cours de laquelle ils ont appris - et apprennent encore - à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, doivent apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Le dernier bilan faisait état de 2.606 personnes "depuis le 1er mars".

Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (près de 11.000 morts), en Espagne (plus de 7000), et on se demande quand la vague, le "tsunami", va déferler et à quelle hauteur elle va monter. Elle est passée sur le Grand Est, l'Ile-de-France a de l'eau jusqu'au cou, et on suit sa progression, au quotidien.