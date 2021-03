EN DIRECT - Covid-19 : les résidents d'Ehpad "pourront sortir s'ils sont vaccinés", annonce Olivier Véran

PEU DE CONTAMINATIONS DANS LES MUSÉES ET LES CINÉMAS





Selon une étude menée par le professeur Martin Kriegler et l'ingénieur Anne Hartmann et relayée par Le Figaro, le taux de contagiosité au virus dans les lieux de culture serait très faible, d'autant plus lorsque l'on compare à celui dans les écoles ou les commerces.





Les deux scientifiques ont calculé le R0, ou nombre de reproductions du virus, indicateur reflétant le nombre moyen d'individus qu'une personne infectée peut contaminer (lorsque R0 >1, l'épidémie se répand). Les résultats semblent sans appel : le R0 est de 0,5 dans les lieux culturels imposant le port du masque et une jauge à 30% quand il est de 1 dans un supermarché ou un restaurant, de 1,5 dans un open-space ou un train et de 3 dans un établissement scolaire.





À noter que cette étude ne prend toutefois pas en compte l'impact des variants et leur possible contagiosité plus importante. Toutefois, ces données suffisent à susciter certaines critiques sur le fait que les lieux de culture demeurent fermés. "Qu'attend Macron alors ?", s'interroge par exemple Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône.