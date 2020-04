EN DIRECT - Coronavirus : 1,5 million de cas recensés dans le monde

BILAN DU COVID EN AMERIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES





L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi ce mercredi la barre des 40.000 cas déclarés de Covid-19 dont plus de 1.600 décès, selon un décompte établi par l'AFP à partir des chiffres fournis par les gouvernements et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce mercredi, on enregistre 40.671 contaminations et 1.612 décès dans la région.





Le Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine qui compte 210 millions d'habitants, comptabilise plus d'un quart des contaminations, avec 13.278 malades déclarés. Ils enregistre également le plus grand nombre de décès (667). L'Equateur, qui compte 17,5 millions d'habitants, enregistre le plus haut taux de mortalité, avec 242 morts pour 4.450 cas déclarés.





Après le Brésil, le Chili est le deuxième pays le plus contaminé (5.546, 48 décès) suivi du Pérou (2.954, 107), du Mexique (2.785, 141), du Panama (2.100, 59) et de la République dominicaine (1.956, 108). La région avait atteint les 10.000 cas déclarés le 27 mars. En cinq jours, ce chiffre avait doublé. Le 5 avril, la barre des 30.000 cas a été franchie.