EN DIRECT - Coronavirus : 15.529 décès en France, 6e jour de baisse du nombre de patients en réanimation

AIDES AUX PLUS MODESTES





Alors que les conditions atour la prime prévue pour les plus modestes sera détaillée demain en conseil des Ministres, on nous souffle au Ministère des Solidarités et de la Santé qu'il s'agirait d'aides à destination des familles et des plus précaires en général, notamment ceux qui ne bénéficient plus des tarifs sociaux de la cantine, qui bénéficiaient d'aides alimentaires et ceux qui ont des revenus faibles, sans activités qui permettent d'arrondir fin de mois.





Le ministère ne nous confirme cependant pas le chiffre avancé par Les Echos, qui avance que "près de 1 milliard d'euros pourrait être consacré à ce dispositif".