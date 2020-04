EN DIRECT - Coronavirus : le FMI anticipe "les pires conséquences économiques" depuis 1929

VIOLENCES





La ligne téléphonique "Allô enfance en danger" a reçu 20% d'appels en plus depuis le début du confinement, a indiqué ce jeudi à l'AFP le secrétaire d'Etat à la Protection de l'enfance Adrien Taquet, qui s'est dit à la fois "vigilant" et "inquiet".





Les appels au 119 considérés comme urgents ont même augmenté de 60%, selon des données issues d'une comparaison entre les trois premières semaines du confinement (du 18 mars au 6 avril) et une période équivalente en février (du 12 février au 2 mars).





La hausse des signalements est surtout notable à partir de la deuxième semaine de confinement (+15% par rapport à la première), et encore plus à partir de la troisième (+53% par rapport à la première), ce que les responsables du "119" interprètent comme un effet des campagnes lancées fin mars/début avril via réseaux sociaux, radio et télévision, pour inciter les victimes et d'éventuels témoins à se signaler.