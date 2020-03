EN DIRECT - Coronavirus : 2.314 décès en France dans les hôpitaux

NEW YORK





Le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité de placer en quarantaine l'Etat de New York. La première puissance mondiale, qui est frappée de plein fouet par le Covid-19, compte désormais plus de 110.000 cas confirmés et 1.841 morts, dont 517 pour la seule ville de New York. "New York, New Jersey, peut-être un ou deux autres endroits, certaines parties du Connecticut, j'y réfléchis", a tweeté le chef d'Etat.