EN DIRECT - Trois départements ne sont plus en rouge : découvrez la nouvelle carte du déconfinement

POLEMIQUE





Le torchon brûle entre les professionnels de santé et la grande distribution. Ce vendredi matin, les Ordres des professions de santé se sont offusqués dans un texte cinglant du nombre "sidérant" de masques annoncés à la vente par la grande distribution, quand ils ont cruellement manqué aux soignants et aux patients les plus fragiles, réclamant des comptes à ces enseignes dans un communiqué commun.





La réponse du secteur n'a pas traîné : ce vendredi après-midi, la Fédération du Commerce et de la Distribution a appelé "ces organismes d’ordre public à rectifier d’urgence cette communication fausse". Et d'ajouter que "les enseignes de la grande distribution ne sont pas, et n’ont jamais été, en charge de l’achat et de la fourniture de masques pour les soignants. Leur attribuer les difficultés d’approvisionnement est donc faux et malhonnête. Elles ont, par ailleurs, remis leurs stocks de masques FFP2 au monde de la santé, dès le début de la crise, et effectué de nombreux dons aux hôpitaux."





"Les masques vendus en grande distribution seront vendus à prix coutant ou avec une marge minimale. La FCD appelle les pharmaciens à en faire autant, pour l’intérêt général des Français", ajoute la FCD.