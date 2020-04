EN DIRECT - Coronavirus : près de 2000 morts supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis

LES NOIRS AMÉRICAINS TRÈS TOUCHÉS PAR L’ÉPIDÉMIE





Selon l'AFP qui a relevé les statistiques de plusieurs juridictions américaines, les noirs américains sont particulièrement touchés par l'épidémie de Coronavirus.





Dans l'Illinois, les Noirs représentent 14% de la population mais 42% des décès de l'épidémie. A Chicago, c'est 72% des morts, alors qu'ils représentent moins d'un tiers des habitants. Des disparités qui "coupent le souffle", a dit la maire de la ville. A Washington, 13 des 22 morts étaient Noirs. En Caroline du Nord, 31% des morts étaient Noirs, contre 22% de la population. En Louisiane, où se trouve La Nouvelle-Orléans, la disproportion est plus grande encore: 33% des habitants sont Noirs mais 70% des morts l'étaient.





Comment l'expliquer ?





Pour Jerome Adams, médecin en chef des Etats-Unis, l'explication est celle-ci

"Nous savons que les Noirs sont plus susceptibles d'avoir du diabète, des maladies du cœur et des poumons". Or ces maladies augmentent le risque de complications du Covid-19, les expériences chinoise et européenne l'ont montré.





Pour Georges Benjamin, président de l'Association américaine de santé publique (APHA), les Noirs, aux Etats-Unis, sont plus exposés au coronavirus que des populations plus aisées, dans leur vie quotidienne ou leur travail. "Cette population fait plus face au grand public", dit-il. "Ils sont plus souvent chauffeurs de bus, ils prennent plus les transports en commun, ils travaillent plus dans les maisons de retraite, les magasins et les supermarchés."