EN DIRECT - Coronavirus : Bolsonaro refuse de confiner le Brésil pour ne pas ruiner l'économie

CRAINTE DANS LES EHPAD





Les morts se comptent déjà par dizaines dans les Ehpad, qui accueille personnes âgées et à la santé souvent fragiles. A Thise dans le Doubs, 15 résidents sont décédés du coronavirus et 20 autres personnes sont contaminés. "La situation est grave comme dans tous les Ehpad de notre pays on fait face à une crise sanitaire qui évolue très vite", regrette la direction.





"On pleure, tout le monde part, on les accompagne tous les jours et là on les voit partir c'est effroyable", confiait pour sa part un cadre de santé à l'Ehpad de Cornimont dans les Vosges, où 21 résidents sont déjà morts de l'épidémie.