EN DIRECT - Coronavirus : 20 marins du Charles de Gaulle toujours hospitalisés, l'un d'eux en réanimation

LE BÉMOL DE BRUNO RETAILLEAU (LR) SUR L'UNION NATIONALE





Le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau a prévenu jeudi sur Radio Classique que "si l'union nationale n'est qu'une bouée de sauvetage pour Emmanuel Macron, qui pour l'instant n'a pas bien géré la crise, je dis non". "La concorde oui", a-t-il expliqué, "et d'ailleurs on l'a prouvé à de multiples reprises". Mais "si l'union nationale ça consiste à piéger l'opposition pour la faire taire", c'est non pour lui.





Selon l'élu de Vendée, avec une union, "on tomberait dans le syndrome autrichien" et "on a bien vu que c'était l'extrême droite qui à l'époque en avait bénéficié, puisque cela avait permis à l'extrême droite de dire +vous voyez il y a un seul paquet, les partis classiques, et l'alternative c'est nous+. Je pense que ça n'est pas une bonne solution".





Lors de son allocution télévisée lundi soir, Emmanuel Macron "nous a présenté une sorte d'oraison funèbre du macronisme", a estimé M. Retailleau, "mais est-ce que tout ça va impliquer un changement, je ne le sais pas".