EN DIRECT - Déconfinement : Macron s'entretient avec des représentants de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme

MACRON RÉUNIT HÔTELIERS ET RESTAURATEURS À L'ÉLYSEE





Le président Emmanuel Macron et quatre ministres s'entretiennent depuis 10h ce vendredi avec des représentants de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme pour étudier les mesures de déconfinement et de soutien à un secteur au bord de l'effondrement. Ses entreprises font partie des plus touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19 et la plupart d'entre elles ne pourront pas rouvrir à partir dès le 11 mai prochain.





Outre les représentants du secteur, cinq chefs renommés ont été invités : Philippe Etchebest, Alain Ducasse, Guy Savoy, Hélène Darroze et Michel Sarran. Cette visioconférence porte sur le plan d'aide spécifique pour cette filière qui emploie un million de salariés.