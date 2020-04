EN DIRECT - Coronavirus : "Aujourd'hui, 40% des marchés sont de nouveau ouverts", affirme le ministre de l'Agriculture

NOUVELLES MESURES POUR LES MARCHÉS AGRICOLES





La Commission européenne propose de nouvelles mesures pour soutenir les marchés agricoles les plus touchés par la crise du coronavirus, en particulier le lait et la viande. Elle propose notamment de fournir des aides au stockage privé de ces deux produits afin d'en retirer du marché et soutenir les prix. Des mesures que l'exécutif européen souhaite adopter avant fin avril, après consultation et vote des Etats membres, pendant au moins deux à trois mois, et maximum cinq à six mois.





Une décision que Didier Guillaume salue, "remerciant la Commission européenne" pour ces mesures mais demandant "d'aller plus loin, d'ici le 30 avril, pour les filières viticole et horticole, particulièrement touchées".