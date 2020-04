EN DIRECT - Coronavirus : plus de 50.000 morts aux Etats-Unis après l'un des pires bilans humains en 24 heures

QUID DES TRANSPORTS APRES LE 11 MAI ?





Pour Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État chargé des Transports, "il faut avoir des mesures sanitaires à la hauteur de l’enjeu, et ça passe par le port du masque, par l’amélioration drastique des procédures de nettoyage et de désinfection, et par l’organisation des flux dans les aéroports, les gares et les stations de métro", a-t-il affirmé ce jeudi devant la commission du développement durable à l'Assemblée.





Sur le taux de remplissage des avions, le secrétaire d'Etat aux Transports a indiqué par ailleurs, qu'ils étaient remplis en moyenne de 35 à 40%, ce qui permet de maintenir la distanciation sociale. Pour ceux qui seraient trop remplis, comme on a pu le voir sur un Paris-Marseille, Jean-Baptiste Djebbari a demandé à Air France d’être extraordinairement vigilant, ajoutant que "les cabines sont désinfectées, et l’air des avions est renouvelé toutes les trois minutes et fait l’objet de filtration toutes les trois minutes, par filtres qui sont les mêmes que dans les blocs opératoires".