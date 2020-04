EN DIRECT - Plan de déconfinement : l'Assemblée approuve les annonces d'Edouard Philippe

LE MONDE DU SPORT A L’ARRÊT APRES LE 11 MAI





Le Premier ministre Edouard Philippe, qui a annoncé mardi que "la saison 2019-2020 de sports professionnels (...) ne pourra pas reprendre" avant septembre. Voici les réactions du monde du rugby.





Bernard Laporte (président de la FFR et ancien secrétaire d'Etat chargé des Sports), dans une déclaration à l'AFP : "Le discours est clair: pas de reprise avant septembre. Il y avait beaucoup de choses qu'on attendait. La LNR avait déjà voté le fait qu'il n'y aurait pas de matches avant fin août-début septembre, pour des raisons de réathlétisation des joueurs. C'est clair. Les sports professionnels collectifs ne reprendront pas avant septembre. Ce n'est pas une surprise. Je pensais que le football reprendrait, à huis clos bien sûr. Mais c'est tellement compliqué à tester, etc... c'est très contraignant. Et puis dans le sport collectif, il y a de la proximité, encore plus au rugby. Je ne suis pas surpris. La santé et la sécurité des joueurs est primordiale. Certains joueurs de football hésitaient à reprendre... Au moins les choses sont claires. Moi, j'aime bien quand on prend des décisions. Les choses sont claires: jusqu'en septembre il n'y aura rien."





Thomas Lombard (directeur général du Stade français, 14e du Top 14), à l'AFP : "On a une date qui nous permet de nous projeter. Aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra rien envisager avant le début du mois de septembre en terme de compétition. Ca nous permet à la fois d'envisager des hypothèses de travail pour construire la suite mais ça nous pose aussi un certain nombre de problèmes quant à l'économie des clubs. Cette mesure a l'avantage de nous donner une temporalité mais elle a l'inconvénient d'être limitée en terme de jauge. Ce n'est pas idéal. Mais ça aurait pu être pire: on aurait pu nous dire qu'on allait jouer à huis clos jusqu'au 31 décembre. (que faire en septembre?) Si on décide de s'engager dans la nouvelle saison, il faut qu'on puisse le faire avec un certain nombre de garanties, notamment sur la tenue des matches et l'économie. Les clubs vont être en survie pendant les quatre prochains mois: on n'a pas eu de rentrées financières depuis le mois de mars. Il y a certes des mesures d'aides du gouvernement mais on a quand même des charges qui commencent à tomber, à commencer par les salaires des joueurs, du personnel administratif..."