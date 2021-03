EN DIRECT - Covid-19 : plus de 27.000 nouveaux cas en 24h, la hausse se poursuit en réanimation

JEAN-YVES LE DRIAN CAS CONTACT





Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est cas contact au Covid-19 et a dû annuler ses prochains rendez-vous en présentiel. "Il est cas contact familial et se met en septaine", a annoncé ce jeudi son entourage. Le chef de la diplomatie française a rencontré plus tôt dans la journée trois de ses homologues, l'Allemand Heiko Maas, l'Egyptien Sameh Choukri et le Jordanien Ayman Safadi, pour faire le point sur le processus de paix au Proche-Orient.