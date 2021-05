EN DIRECT - Covid-19 : moins de 20.000 personnes hospitalisées, une première depuis octobre

BILAN MONDIAL





La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.445.582 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi. Plus de 165.709.600 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.





Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 589.223 décès pour 33.085.210 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 446.309 morts et 15.970.949 cas, l'Inde avec 295.525 morts (26.289.290 cas), le Mexique avec 221.256 morts (2.392.744 cas), et le Royaume-Uni avec 127.710 morts (4.457.923 cas).





Sur la journée de vendredi, 12.928 nouveaux décès et 624.472 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 4.194 nouveaux morts, le Brésil (2.215) et l'Argentine (692).